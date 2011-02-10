У Львові буде вулична вистава про місцевих Ромео та Джульєту

Львів. 10 лютого. УНІАН. 14 лютого у Львові відбудеться промоційна акція «Львів – місто кохання».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у рамках акції, присвяченої до Дня закоханих, проходитиме вулична вистава про історію кохання львівських Ромео і Джульєтти із книги Ілька Лемка «Кохання і смерть». Дійство ставитимуть актори народного театру-студії «Хочу».

Вулична вистава розпочнеться о 15.00, на площі Ринок біля Діани.

«Цією акцією хочемо розповісти людям історію кохання львівських Ромео і Джульєтти. Ця історія сповнена трагізму й величі, згадана у двох абзацах у хроніці Бартоломія Зіморовича за 1594 рік. Адже Львів - це місто кохання», - зазначив львовознавець Ілько Лемко.

Також у рамках заходу буде проведений конкурс для закоханих пар. Кожна пара повинна буде розповісти про свої почуття та інсценізувати свою першу зустріч. Переможців акції очікують призи - книжка Ілька Лемка «Кохання і смерть» з автографом автора.

Книжка «Кохання і смерть» - історія про львівських Ромео і Джульєтту, які мешкали у місті Лева у 1594 році,- українку Пелагію та італійця Мікеліні. Щоб останні дні життя провести разом зі своєю нареченою, утішити її, закоханий італієць свідомо пішов на смерть.