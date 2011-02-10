Стадіон у Львові готовий більш ніж на половину

Львів. 10 лютого. УНІАН. Будівництво стадіону у Львові до Євро-2012 виконане більш ніж на половину, при цьому найбільші будівельні роботи повністю завершені. Про це повідомив директор з будівництва стадіону ФПГ «Альтком» Василь Огородник.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФПГ «Альтком».

Формування каркаса другого ярусу стадіону практично закінчене, тоді як каркасні роботи на першому ярусі виконані на 100%. Також уже майже завершено останній поверх адміністративної будівлі на західній трибуні, продовжується монтаж металоконструкцій крівлі зі східного боку. В цілому, встановлення даху стадіону, вагою 2,5 тис. тонн, планується завершити в травні цього року.

«На даному етапі посиленими темпами ведеться устрій інфраструктури майбутнього стадіону, зокрема активно будуються під'їзні дороги зі східного боку, - розповів Василь Огородник. – Найближчим часом стартують і роботи з підготовки території до укладання газону. Вже наступного тижня ми плануємо розпочати видалення ґрунту».

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2010 року стадіон та аеропорт до Євро-2012 у Львові будує донецька фірма "Альтком". Зазначимо, що згідно із графіками підготовки Львова до Євро-2012 стадіон мають здати в експлуатацію в серпні, аеропорт – в жовтні 2011 року.