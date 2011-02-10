Папа Римський прийняв відставку кардинала Гузара - ЗМІ

Київ. 10 лютого. УНІАН. Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI прийняв відставку глави Української греко-католицької церкви кардинала Любомира ГУЗАРА, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на ЗМІ.

При цьому підтвердження від церкви поки що немає.

Як повідомляє преса, офіційне оголошення про відставку пролунає сьогодні на прес-конференції кардинала у Києві.

77-річний кардинал Л.ГУЗАР очолює УГКЦ із 2001 року. Попри те, що цей титул є пожиттєвим, він уже подавав понтифіку прохання про відставку. Нового главу УГКЦ мають обрати впродвож двох місяців на зборах Священного Синоду.

За даними Ватикану, у 2010 році Греко-католицька церква налічувала понад 4 мільйона 350 тисяч вірних.