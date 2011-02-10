Любомира Гузара замінить Владика Ігор (Возьняк)

Львів. 10 лютого. УНІАН. Главу УГКЦ Блаженнішого Любомира Гузара замінить Архиєпископ Львівський Владика Ігор (Возьняк). Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

«Згідно з канонічним правом, до обрання нового Глави УГКЦ Адміністратором Церкви буде Архиєпископ Львівський Владика Ігор (Возьняк). Протягом двох місяців відбудеться виборчий Синод, який обере нового Главу Церкви», – повідомив секретар Синоду Єпископів, Куріальний єпископ УГКЦ Богдан (Дзюрах).

За його словами, Блаженнішим Любомиром збережуться усі титули та почесті, належні його санові.

Нагадаємо, Блаженніший Любомир (Гузар) повідомив про те, що 10 лютого Папа Венедикт XVI прийняв його зречення з уряду Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви.

Блаженніший Любомир очолив УГКЦ 10 років тому, після смерті свого попередника на престолі Мирослава Івана (Любачівського). Він став першим Предстоятелем Церкви, обраним спеціальним Синодом Єпископів після виходу Церкви із підпілля та здобуття Україною незалежності.

У час правління Церквою Блаженнішим Любомиром престол Глави УГКЦ був повернений зі Свято-Юрської гори у Львові до столиці України. У Києві підходить до завершення будівництво Патріаршого собору Воскресіння Христового та Патріаршого центру УГКЦ.