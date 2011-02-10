На Стрийщині за хабарництво затримано голову сільради

Львів. 10 лютого. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, голову однієї із сільських рад Стрийського району Львівщини.

Як поінформувало джерело у ГУ МВС України у Львівській області, до працівників міліції звернувся 42-річний житель міста Стрия, який повідомив, що голова сільради вимагає в нього хабар в сумі 200 доларів США за надання дозволу на виїзну торгівлю на території підпорядкованої йому сільської ради.

Співробітники міліції затримали голову сільради під час отримання хабара. Речові докази вилучені, сільський голова доставлений в Стрийську міжрайонну прокуратуру.