У Львові обіцяють навести порядок біля Генконсульства Польщі

Львів. 10 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні зустрівся з Генеральним консулом Польщі у Львові Гжегожем Опаліньскі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі сторони обговорили питання розвитку транскордонного співробітництва, будівництва нових пунктів перетину кордону та під’їзних шляхів до них. «2-3 березня відбудеться засідання Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. Ці питання звучали також під час останньої зустрічі Президентів України та Польщі у Варшаві. Президент України Віктор Янукович дав доручення щодо фінансування реконструкції та будівництва доріг до пунктів перетину кордону. Для нас також є важливим вирішення питання з чергами на українсько-польському кордоні.

Крім того, є доручення Президента України щодо сприяння у вирішенні питання з Домом польської культури у Львові. Буде створено робочу групу», – зазначив М. Цимбалюк.

Своєю чергою Г.Опаліньскі повідомив голову Львівської ОДА про те, що у найближчому часі роботи у новій будівлі Генерального консульства Польщі у Львові на вул. І. Франка буде завершено і відбудеться урочисте відкриття установи: «Крім того, щодо покращення умов перетину кордону залізницею, можу зазначити, що відбудеться зустріч за участі представників митниці, прикордонної служби двох країн, Укрзалізниці, залізниці Польщі. Необхідно дати імпульс розвитку такого співробітництва, це важливо у контексті проведення Євро-2012».

М.Цимбалюк пообіцяв, що ЛОДА зробить все можливе, щоб біля будівлі Генконсульства був належний порядок: «Ми сприятимемо у вирішенні питання забезпечення порядку біля будівлі. Ми зацікавлені у вирішенні проблемних питань, оскільки в консульстві обслуговуватимуться наші громадяни.

Хочу подякувати за співпрацю, маю надію, що всі питання ми вирішуватимемо у робочому порядку».