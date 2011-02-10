У Львові готуються до 140-річчя від дня народження Лесі Українки

Львів. 10 лютого. УНІАН. Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки у Львові запрошує усіх охочих взяти участь у святкуванні 140-річчю від дня народження Лесі Українки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської міськради, планується провести цикл заходів «Я знаю, що забуття не суджено мені».

У межах програми святкувань відбудеться святочна академія «Поетеса зламу століть», літературно-мистецька палітра «Хотіла б я піснею стати…», мистецький вернісаж «Леся Українка в координатах мистецької палітри».

Відтак усіх поціновувачів творчості Лесі Українки чекають у Львові на вул. Мулярська, 2а.