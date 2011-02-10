Вантажівка збила пішохода
16:22, 10 лютого 2011Львів
0 0
Чоловік у реанімації
Львів. 10 лютого. УНІАН. Вчора у Львові на вул. Науковій 61-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ» з напівпричепом збив пішохода.
Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ у Львівській області, пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми.
Непритомного чоловіка було госпіталізовано у реанімаційне відділення 8-ї лікарні міста Львова.
За даним фактом ДТП триває перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter