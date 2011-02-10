Вантажівка збила пішохода

Чоловік у реанімації

Львів. 10 лютого. УНІАН. Вчора у Львові на вул. Науковій 61-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ» з напівпричепом збив пішохода. Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ у Львівській області, пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми. Непритомного чоловіка було госпіталізовано у реанімаційне відділення 8-ї лікарні міста Львова. За даним фактом ДТП триває перевірка.

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