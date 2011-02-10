Львів’ян готують до подорожчання проїзду в електротранспорті

Львів. 10 лютого. УНІАН. Тариф на перевезення у електротранспорті Львова може зрости до 1,5 грн. Про це заявив директор ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Карпа.

У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію для «Львівелектортарсу», підприємство відкоригувало розрахунки вартості проїзду на 1,5 грн.

Розрахунки наступного тижня розглядатимуть у Міністерстві економіки України.

Водночас Володимир Карпа додав, що на 1 березня, або на 1 квітня після розгляду у Міністерстві розрахунків, нові тарифи необхідно буде затвердити на засіданні виконкому Львівської міської ради.

На сьогодні вартість проїзду в електротранспорті становить 1 грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у Львові подорожчав до 2 грн проїзд у маршрутному таксі.