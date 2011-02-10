Торік у Львові демонтували 734 рекламні конструкції

Львів. 10 лютого. УНІАН. Минулого року у Львові демонтували 734 рекламні конструкції, з яких 138 – великоформатні, та 99 вивісок. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Вивіска у Львові має встановлюватися лише на підставі погодженого проекту, а зовнішня реклама – тільки на підставі дозволу, виданого виконавчим комітетом Львівської міської ради, незалежно від місця розташування рекламного засобу: на комунальному, державному чи приватному майні», – зазначила директор КП «Адміністративно-технічне управління» Інна Свистун.

За словами чиновниці, у 2010 році було видано 1837 дозволів на розміщення зовнішньої реклами у Львові, тоді як 2009 року було видано 240 дозволів.

«Проте, якщо минулого року скасовано було 334 дозволи, то у 2009 році кількість скасованих дозволів становила 197» - зазначила Інна Свистун.