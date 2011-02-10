Вручено відзнаки багатодітним матерям

Львів. 10 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив відзнаки матерям-героїням у Турківському та Старосамбірському районах Львівської області.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, відзнаки отримало 14 матерів: 6 – у Турківському та 8 – у Старосамбірському районах.

М.Цимбалюк, вітаючи багатодітних матерів, зазначив: «Хочу також вибачитися за те, що ви так довго чекали на цей момент.

Хочу запевнити, що незабаром вийдуть ще Укази Президента України Віктора Януковича про присвоєння почесного звання – «Мати-героїня» іншим матерям районів».

Фото Ігоря Сенкальського