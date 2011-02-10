Вручено відзнаки багатодітним матерям
19:10, 10 лютого 2011Львів
0 0
Їх отримали 14 матерів
Львів. 10 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив відзнаки матерям-героїням у Турківському та Старосамбірському районах Львівської області.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, відзнаки отримало 14 матерів: 6 – у Турківському та 8 – у Старосамбірському районах.
М.Цимбалюк, вітаючи багатодітних матерів, зазначив: «Хочу також вибачитися за те, що ви так довго чекали на цей момент.
Хочу запевнити, що незабаром вийдуть ще Укази Президента України Віктора Януковича про присвоєння почесного звання – «Мати-героїня» іншим матерям районів».
Фото Ігоря Сенкальського
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter