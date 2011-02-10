Офіційний курс валют на 11 лютого

Львів. 10 лютого. УНІАН. На 11 лютого 2011 року Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.4100 (на 10 лютого – 794.3000).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1080.7154 (на 10 лютого – 1083.9812)

10 RUR – 2.7064 (на 10 лютого – 2.7108)

100 PLN – 274.7325 (на 10 лютого – 278.3507).

Усі курси валют на 11 лютого 2011 року.