Офіційний курс валют на 11 лютого
21:42, 10 лютого 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 10 лютого. УНІАН. На 11 лютого 2011 року Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.4100 (на 10 лютого – 794.3000).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1080.7154 (на 10 лютого – 1083.9812)
10 RUR – 2.7064 (на 10 лютого – 2.7108)
100 PLN – 274.7325 (на 10 лютого – 278.3507).
Усі курси валют на 11 лютого 2011 року.
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