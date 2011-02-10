Петра Олійника поховають у Львові

Львів. 10 лютого. УНІАН. Завтра до Львова привезуть тіло колишнього голови Львівської ОДА Петра Олійника, який після тривалої хвороби помер в одній із клінік у Австрії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної організації партії «Наша Україна».

Прощання відбудеться у Соборі Святого Юра. 11 лютого об 19:00 відбудеться парастас. 12 лютого з 8:00 до 11:30 прощання у Соборі Святого Юра.

В 11:30 розпочнеться піша хода від Собору до Личаківського цвинтаря, де і поховають Петра Олійника.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк, члени Колегії Львівської ОДА висловили співчуття рідним та близьким у зв'язку зі смертю Петра Олійника.

«Перебуваючи на посаді голови Львівської обласної державної адміністрації, Петро Олійник відзначався виваженим, розсудливим підходом до розв’язання важливих соціально-економічних проблем області. Своїми професійними діями забезпечував стабільність та процвітання нашого краю», – йдеться у співчутті ОДА.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Львівської ОДА Петро Олійник помер 10 лютого в одній з клінік у Відні (Австрія), де лікувався від важкої хвороби. У 2005-2008 роках Петро Олійник очолював Львівську облдержадміністрацію, також - Львівську обласну організацію партії «Наша України», у 2008 році був радником президента Віктора Ющенка.

У Львівській облдержадміністрації було створено оргкомітет з поховання екс-губернатора. Комітет очолив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.