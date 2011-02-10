Турківську комунальну лікарню здадуть цього року

Львів. 10 лютого. УНІАН. Ремонтні роботи у Турківській комунальній центральній районній лікарні має бути завершено цього року. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки у Турківський район Львівської області.

За повідомленням ОДА, з червня 1997 року проводиться реконструкція приміщень колишнього військового містечка під комунальну центральну районну лікарню. Загальна кошторисна вартість об’єкту становить 21 млн 413 тис. грн. Проектна потужність 160 ліжко-місць. З початку реконструкції введено в дію дві черги будівництва на 6 млн 840 тис. грн (без індексації). Залишилося завершити реконструкцію хірургічного корпусу.

М.Цимбалюк під час огляду будівлі зазначив, що необхідно провести експертизу якості будівельних робіт.

У с. Розлуч голова Львівської ОДА оглянув будівництво культурно-медичного центру, де будуть розміщені лікарська амбулаторія на 9 кабінетів, клуб на 150 місць, бібліотека. Для розвитку села, як туристичного центру вкрай необхідний такий об’єкт. Проектна кошторисна вартість об’єкту в цінах 2010 року становить 2 млн 631тис. грн. Для його завершення необхідно 1 млн 469 тис. грн.