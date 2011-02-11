Київ. 11 лютого. УНІАН. Очікуване похолодання може негативно вплинути на озимі культури в Україні. Про це кореспондента УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

За її словами, до кінця лютого очікується істотне похолодання, на сході і північному сході до мінус 20-25 градусів і нижче. Вона додала, що на сьогодні сніг зберігся локально – у Харківській, Луганській, Сумській областях, при цьому його мало і він нерівномірний. «При збереженні до кінця місяця, як ми на сьогодні бачимо, холодної погоди, і якщо не поновиться сніжний покрив, можуть виникнути певні загрози», - повідомила Т.Адаменко.

При цьому вона відзначила, що 12-13 лютого в Україні очікується сніг, мокрий сніг і завірюха, а в Приазов`ї, Криму і на півдні - дощ.

«Сказати, що буде встановлення рівного сніжного покриву, не можна, тому що буде вітер. Однак все ж якісь опади будуть і, можливо, прикриють посіви. Є прогноз, що до 5, а місцями до 10 см має утворитися сніжний покрив, а якщо таке відбудеться, це буде безпечно для рослин», - відзначила експерт.

Т.Адаменко уточнила, що на сьогодні озимі культури в Україні перебувають в ідеальному стані. «На кінець осені було близько 10% посівів ослаблених, це так і залишається, тобто 90% у чудовому стані з великим потенціалом урожаю», - відзначила експерт.

Нагадаємо, в 2010 році посіви озимих культур в Україні становили близько 10 млн. га, зокрема на зерно - 8,2 млн. га. Дещо знизилися посіви пшениці і становили 6,5 млн. га. Жито посіяно на площі 290 тис. га. Ріпак посіяно на площі 1,08 млн. га, що приблизно на 0,4 млн. га менше, ніж у 2009 році.