У Львові підприємець позбувся 107 тис. євро

Львів. 11 лютого. УНІАН. У Франківський райвідділ міліції Львова із заявою про шахрайство звернувся 34-річний приватний підприємець.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, львівський підприємець повідомив, що 35-річна непрацююча львів‘янка «шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 107 тисяч євро».

За вказаний злочин передбачається відповідальність згідно ч.2 ст.190 КК України (штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років).