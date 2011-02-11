Лаврівський монастир просить коштів на водовідведення

Львів. 11 лютого. УНІАН. Настоятель Лаврівського Василіанського монастиря Св. Онуфрія Чину Святого Василия Великого о. Микола Ковалишин попросив у голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка посприяти у виділенні коштів на систему водовідведення. Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка із настоятелем монастиря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Настоятель монастиря зазначив, що через велику вологість ґрунтів може бути знищено унікальні древні фрески XV ст. (лаврівські фрески унікальні, оскільки пам’яток цієї доби західноукраїнського походження нема).

«Ми обов’язково розглянемо це питання. Оскільки збереження історико-культурної спадщини є для нас пріоритетом», – наголосив М. Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА подарував монастирю дерев’яну ікону Божої Матері.