Депутат сільради попався на махінаціях із землею

Львів. 11 лютого. УНІАН. У Львівській області депутати однієї із сільських рад Золочівського району попався на махінаціях із землею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, проти депутата порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України (зловживання службовим становищем, службове підроблення).

Встановлено, що депутат, працюючи на посаді землевпорядника сільської ради, в лютому 2007 року, вересні – жовтні 2008 року вніс неправдиві відомості до виписок з рішень виконкому даної сільської ради, на підставі яких громадянам незаконно передано у власність земельні ділянки на території цієї ради загальною площею 0,2473 га.

Досудове слідство триває.