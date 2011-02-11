На Лаврівський дитячий будинок виділять більше 2 млн грн

Львів. 11 лютого. УНІАН. Цього року на Лаврівський дитячий будинок Старосамбірського району Львівщини мають виділити 2млн 177 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Львівській облдержадміністрації.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк учора в межах робочої поїздки до Старосамбірського району відвідав Лаврівський дитячий будинок, де виховується 35 дітей. М.Цимбалюк подарував вихованцям дитячого будинку комп’ютер та наголосив, що кожна людина, а влада перш за все, повинна робити все, щоб діти мали все необхідне: «Ви повинні жити краще, ніж ми».

У 2007 році в дитячому будинку було проведено ремонтні роботи. Крім перекриття даху, проведено частковий ремонт котельні, тепломережі, системи водогону, замінено каналізаційні люки, сучасного вигляду набув харчоблок, придбано нову електроплиту, подаровані спонсорами кухонний комбайн, посуд, і проведено євроремонти 8 спальних кімнат, зроблено євроопалення, проведено косметичний ремонт спортивного залу, оновлено фасад будівлі. Проектна потужність закладу – 50 дітей-сиріт, напівсиріт, малозабезпечених.

Обслуговуючий персонал налічує 30 працівників.