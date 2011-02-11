На Львівщині похолоднішає та сніжитиме

Львів. 11 лютого. УНІАН. Сьогодні та впродовж доби 12 лютого на Львівщині прогнозують сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-22 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН у обласному центрі з гідрометеорології, 13-15 лютого очікують зниження температури повітря вночі до 8-14° морозу, 14-15 лютого вночі до 18° морозу, а вдень –2…–8°С.

За інформацією Гідрометцентру, у зв’язку з переміщенням циклону з півдня Скандинавії, очікується погіршення погодних умов.