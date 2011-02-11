Службовці завдали державі збитків на 80 млн. грн.

Львів. 11 лютого. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб державного підприємства, котрі впродовж останніх трьох років використовували не за цільовим призначенням бюджетні кошти, отримані від реалізації вугільної продукції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, таким чином, державі було завдано збитків на 80 млн. грн.

Органами прокуратури Львівської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.