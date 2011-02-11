СБУ Львівщини провело День відкритих дверей

Львів. 11 лютого. УНІАН. В Управлінні СБУ у Львівській області відбувся День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів вищих навчальних закладів СБ України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, 10 лютого Управління СБ України у Львівській області, вперше з часів Незалежності України, відкрило двері для майбутніх абітурієнтів відомчих навчальних закладів Служби безпеки України. 3 різних куточків Львівщини приїхали ті, хто зацікавився інформацією щодо пошуку Службою безпеки України талановитої, фізично загартованої та патріотично налаштованої молоді з високими показниками у навчанні та успіхами у вивченні профільних дисциплін.

У рамках проведення професійно-агітаційної роботи, юнакам, дівчатам та їх батькам посадові особи Управління розповіли про суть відкритого конкурсного відбору до Національної академії СБ України (м. Київ) та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного університету „Юридична академія України ім. Я.Мудрого” (м.Харків). Цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл ознайомили із умовами вступу до вузів, особливостями навчання у них та науково-педагогічним потенціалом навчальних закладів СБУ. Майбутні абітурієнти та їхні батьки ознайомилися з історією створення та становлення національної спецслужби і Львівського УСБУ зокрема, побачили в яких умовах СБУ готує майбутніх офіцерів.