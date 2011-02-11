На ДАІ можна скаржитися СМС-ками

Львів. 11 лютого. УНІАН. Відтепер на роботу інспекторів ДАІ Львівської області можна поскаржитись за допомогою СМС-повідомлень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Для того, аби повідомити про незаконні дії працівника ДАІ, потрібно буде набрати текст повідомлення, у якому, окрім іншого, вказати свої ініціали, місце проживання, контактний номер телефону, та відправити за допомогою СМС на номер телефону +38091-969-90-46.

Водночас, люди також можуть телефонувати на номер «гарячої лінії» УДАІ Львівської області – (032) 264-69-41.

У ДАІ наголошують, що повідомлення, які надсилатимуть громадяни за допомогою СМС, повинні бути інформативного характеру. Отримавши відповідну інформацію, яку негайно буде перевірено, посадова особа управління ДАІ у Львівській області повідомлятиме її підрозділам органів внутрішніх справ, МНС, закладів охорони здоров’я, дорожнім організаціям.

Крім того, громадяни, які надсилатимуть СМС-повідомлення чи телефонуватимуть на «гарячу лінію», заявляючи про неправомірні дії з боку працівників Державтоінспекції (вимагання, отримання хабара, побиття та інше), повинні пам’ятати, що відповідно до статті 383 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за надання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, - зазначається у повідомленні прес-служби.