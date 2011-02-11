Львівська область. 11 лютого. УНІАН. На Львівщині проведуть «Зимову толоку» по розчистці русел річок, потоків та водовідвідних каналів від твердих побутових відходів, залишків дерев та кущів.

Як інформує офіційний сайт Стрийської РДА, у Стрийській райдержадміністрації під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації М.Дмитришина відбулася нарада за участю начальника Дрогобицького управління водного господарства Г.Демчука, начальника Стрийської дільниці Дрогобицького УВГ М.Кучки та голів сільських рад району, на якій йшла мова про організацію проведення «Зимової толоки» по розчистці русел річок, потоків та водовідвідних каналів від твердих побутових відходів, залишків дерев та кущів у межах сільських населених пунктів району з метою безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків.