Податкові міліціонери Львівщини провели майстер-клас для школярів

Львів. 11 лютого. УНІАН. 9-10 лютого у Винниківській школі-інтернаті проходила міжнародна конференція «Школа: крок у майбутнє» в якій взяли участь викладачі Українського Католицького Університету, освітяни з Польщі, Голландії, волонтери корпусу миру зі Сполучених Штатів Америки, вчителі львівських шкіл та представники податкової міліції ДПА у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області, учасники конференції вислухали доповіді своїх колег з таких тем, як «Американський погляд на освіту», «Профілактична діяльність із узалежнень дітей та молоді», «Освіта. Регіональні відповіді на глобальні виклики».

У минулому році податкова міліція прийняла рішення про опікування Винниківською школою-інтернатом. Як зазначив, звертаючись до освітян, перший заступник голови ДПА у Львівській області, начальник управління податкової міліції Петро Юрченко, для виховання підростаючого покоління необхідні не лише відповідні знання, але й патріотичне виховання та спортивна підготовка.

«Опікування це не лише матеріальна допомога, а й виховання дітей. Тому податковою міліцією розробляється спеціальна програма, яка ґрунтується на трьох основних принципах: власний приклад, демонстрація процесів, пам'ять. Зокрема ця програма має на меті ознайомити дітей з формами та методами діяльності податкової міліції, закласти в молоді серця дух патріотизму, лицарства та доблесті, виростити громадянина країни, який би у майбутньому міг захищати свою Батьківщину», - зазначив Петро Юрченко.

Після цього працівники відділу фізичного захисту податкової міліції провели майстер-клас для учнів школи - продемонстрували правила рукопашного бою, правильне поводження зі зброєю.

Як зазначається у повідомленні, наступна зустріч податківців та дітей з Винниківської школи-інтернату повинна відбутися у приміщенні ДПА у Львівській області, де дітлахи зможуть ознайомитись із елементами вогневої підготовки офіцерів, позайматися з інструкторами з бойових мистецтв.