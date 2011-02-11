На Львівщині затримало двох псевдомінерів

Львів. 11 лютого. УНІАН. За останні два тижні у Львівській області правоохоронці затримали двох псевдомінерів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

Відтак було затримано 52-річного львів’янина, який повідомив у райвідділ, що у місці буде заміновано трамвай.

«Жартівника» затримали у його помешканні, де знайшли 38 набоїв до автоматичної зброї.

Кримінальну справу порушили одразу за двома статтями Кримінального кодексу.

Окрім цього, у Миколаївському районі учень вирішив «замінувати» власну школу. Планував зірвати урок географії, до якого не підготувався. «Було чути, що це голос хлопчика, приблизно від 10 до 14-15 років. Він хвилювався, говорив, але було зрозумілим, що це молода особа», - зазначив заступник начальник УКР ГУМВСУ у Львівській області Сергій Богданов.

Школу обстежили сапери. Вибухівки не знайшли. Тож заняття швидко відновили.

«Було встановлено, що в п’ятому класі в той день мало бути опитування з географії. Вибухотехніки обстежували школу, а всіх решту дітей, які приходили на уроки, оптували у присутності педагогів, батьків»,- відзначив Сергій Богданов.

Правоохоронці швидко вирахували бешкетника. Ним виявився 11-річний учень цієї школи.