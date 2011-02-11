Славське готується до Євро

Львівська область. 11 лютого. УНІАН. Селище Славське Львівської області продовжує підготовку до Євро-2012. Планується, що відомий гірськолижний курорт буде залучено до прийому гостей та учасників майбутнього турніру.

Як повідомляє інформаційний центр «Україна-2012», з метою перевірки необхідної для цього інфраструктури Славське відвідала спеціальна комісія на чолі із заступником генерального директора з дозвільних процедур ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м.Львові» Володимиром Цикалевичем.

Члени комісії ознайомилися із станом спортивних об’єктів та об’єктів відпочинку як у самому селищі, так і на відомій олімпійській базі «Тисовець». За підсумками інспекції будуть зроблені пропозиції щодо реконструкції старих і зведення нових об’єктів – зокрема, стадіону, низки готелів, комунальних мереж і під’їзних доріг.