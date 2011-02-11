Влада Львівщини обіцяє підтримати книговидання УКУ

Львів. 11 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на запрошення ректора УКУ о. Бориса Гудзяка відвідав діючі корпуси вишу та приміщеннях, які будуються. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«2011 рік Президент України Віктор Янукович проголосив роком Пересопницького Євангелія. У межах відзначення ми можемо надати допомогу УКУ у проведенні семінару для вчителів області, а в межах діючої обласної програми підтримки українського книговидання, ми плануємо профінансувати видання низки книг. Також можна говорити про підтримку видавництва УКУ, придбання книг для бібліотек Львівщини», – зазначив М.Цимбалюк під час візиту в УКУ.

Ректор УКУ о. Борис Гудзяка ознайомив голову із проектом будівництва студентського містечка. Сторони також обговорили питання призупинення процедури прийняття проекту Закону України «Про вищу освіту».

Фото Ігоря Сенкальського