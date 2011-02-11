Офіційний курс валют на 14 лютого

Львів. 11 лютого. УНІАН. На 14 лютого 2011 року Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.3500 (на 11 лютого – 794.4100). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1074.2789 (на 11 лютого – 1080.7154)

10 RUR – 2.7092 (на 11 лютого – 2.7064)

100 PLN – 274.0997 (на 11 лютого – 274.7325).

Усі курси валют на 14 лютого 2011 року.

