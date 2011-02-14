Інспектор енергонагляду вимагав 20 тис. грн хабара
10:54, 14 лютого 2011Львів
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За позаоблікове споживання електрики
Львів. 14 лютого. УНІАН. У Львівській області інспектор енергонагляду попався на хабарі в 20 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
Справу порушено за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з вимаганням).
Встановлено, що інспектор вимагав та одержав від директора товариства з обмеженою відповідальністю 20 тис. грн хабара за сприяння в ухиленні від сплати штрафних платежів за позаоблікове споживання електроенергії.
Слідство у кримінальній справі триває.
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