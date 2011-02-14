Інспектор енергонагляду вимагав 20 тис. грн хабара

Львів. 14 лютого. УНІАН. У Львівській області інспектор енергонагляду попався на хабарі в 20 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Справу порушено за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з вимаганням).

Встановлено, що інспектор вимагав та одержав від директора товариства з обмеженою відповідальністю 20 тис. грн хабара за сприяння в ухиленні від сплати штрафних платежів за позаоблікове споживання електроенергії.

Слідство у кримінальній справі триває.