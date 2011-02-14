На Львівській митниці новий керівник

Львів. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні на Львівській митниці заступник голови Держмитслужби Віктор Бондар представив особовому складу митниці нового керівника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, згідно із наказом, виконувати обов’язки начальника з 15 лютого 2011 року буде радник митної служби першого рангу Микола Харкавий.

До цього призначення, з липня 2010 року, він очолював Хмельницьку митницю.

Микола Харкавий народився в с. Свіршківці Чемеровецького району Хмельницької області. Службу в митних органах розпочав 1994 року і пройшов шлях від інспектора митного поста до начальника митниці.

Нагороджений пам`ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» (2001 р.), нагрудним знаком «Почесний митник України» (2010 р.).

Начальника Львівської митниці Романа Микитюка призначено начальником Вінницької митниці.