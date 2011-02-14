Через негоду відсутній зв'язок з 4 населеними пунктами

Львів. 14 лютого. УНІАН. У Львівській області через пошкодження в електромережах знеструмлено 2 АТС, відсутній зв’язок з 4 населеними пунктами області. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 12 лютого, внаслідок проходження атмосферних фронтів з північного заходу, які супроводжувалися поривами вітру, в області було знеструмлено 112 населених пунктів (100 повністю та 12 частково).

Увечері 13 лютого електропостачання в населених пунктах було повністю відновлено. На сьогоднішній день через пошкодження в електромережах відсутній зв’язок з 4 населеними пунктами області.