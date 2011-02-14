Легковик врізався в автобус

Львів. 14 лютого. УНІАН. Вчора на перехресті вулиці Синівська – проспекту Червоної Калини у Львові, 36-річний водій автомобіля «Чері Амулет» скоїв зіткнення з автобусом «БАЗ».

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДАІ у Львівській області, у ДТП травмувалася 3-річна донька водія легковика. У дитини – закритий перелом лівої ключиці. За даним фактом ДТП ведеться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в області сталося дві ДТП за участі пасажирських автобусів: одна особа загинула та двоє – травмовано.