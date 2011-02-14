Cьогодні День святого Валентина

Київ. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні закохані у всьому світі святкують День святого Валентина.

Цього дня вони на знак кохання один до одного дарують «валентинки» - подарунки у вигляді серця. Масово День Святого Валентина відзначається з ХIII століття в Західній Європі, з 1777 року - у США. В Україні це свято масово і відкрито стали відзначати з початку 1990-х років.

З приводу походження цього свята існує кілька версій, за однією з яких День святого Валентина колись називали ”Пташиним весіллям”, оскільки вважалося, що саме цього дня, 14 лютого, птахи обирають собі пару. За іншою версією, багато років тому християнський священик на ім`я Валентин здійснив заборонений римським імператором обряд вінчання, за що 14 лютого був страчений, і з тих пір він вважається покровителем закоханих.

Ще одна легенда відноситься до того часу, коли Рим був язичницьким. Вона розповідає про те, як християнський проповідник Валентин був посаджений у в`язницю за віру і на очах у всіх зцілив доньку тюремника, повернув їй зір. Його засудили до смерті, і 13 лютого, напередодні страти, він надіслав їй ніжний прощальний лист.

Чергова легенда поєднує в собі дві попередні. Розповідають, що Валентин, будучи єпископом Терні, особливо ставився до юних закоханих, допомагав писати листи з освіченням у коханні, мирив тих, хто посварився, дарував квіти молодому подружжю. Арешт його був викликаний нібито тим, що римський імператор Юлій Клавдій II не дозволяв солдатам імперських легіонів закохуватися і одружуватися, а Валентин таємно вінчав легіонерів. Коли Валентин сидів у в`язниці, він, як свідчить легенда, закохався у сліпу дочку свого ката і зцілив її. Перед стратою він залишив їй прощальну записку з підписом ”Твій Валентин”.

Згодом, як християнський мученик, який постраждав за віру, Валентин був канонізований католицькою церквою. А в 496 році римський папа Геласіус оголосив 14 лютого Днем святого Валентина. З тих пір закохані почитають Святого Валентина і вважають його своїм заступником.