10 авто потрапило в ДТП на Львівщині

Львів. 14 лютого. УНІАН. У Львівській області через складні погодні умови в ДТП потрапило одразу 10 транспортних засобів: 6 – вантажівок, 2 – автобуси та 2 – легковика.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, інцидент стався 12 лютого поблизу с. Цеперів Кам’янка-Бузького району на автодорозі Київ-Чоп.

Пожежно-рятувальним відділення частини спеціальної техніки МНС України проводились роботи по вивільненню водія із деформованої кабіни вантажного автомобіля.

Внаслідок ДТП 1 особа загинула та 3 особи травмовано.

Рух на даній ділянці автодороги Київ-Чоп було перекрито працівниками ДАІ та скеровано в об’їзд через смт. Новий Яричів Кам’янка-Бузького району.