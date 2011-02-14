Львівщина переймає досвід Баварії

Львів. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк виступив з вітальним словом на відкритті дворічного міжнародного проекту «Стійкий розвиток малих міст Львівської області».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, губернатор зазначив, що Львівщина займає перше місце в Україні по кількості малих міст. В області їх 40.

«Ці малі міста творили історію державотворення України в усі періоди. Переконаний, що представлений баварський досвід і вплив цього проекту відчує кожна територіальна громада», - зазначив Михайло Цимбалюк.

На відкритті проекту також були присутні Доктор Клаус Фізінгер – керівник реферату країн Центральної, Східної, Південно-Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Фонду Ганса Зайделя; Сергій Загорний – керівник Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

До участі у роботі проекту, який фінансується Фондом Ганса Зайделя, реалізується Центром європейського менеджменту (м. Львів) спільно з Львівською обласною державною адміністрацією та експертами з Баварії (ФРН), запрошено 21 мале місто Львівської області, у більшості з яких ще не реалізовувалися системні проекти міжнародної технічної допомоги.

Проект спрямований на надання міським головам малих міст Львівщини допомоги в оволодінні європейськими інструментами планування розвитку територій та залучення інвестицій через ознайомлення з успішними європейськими практиками муніципального управління в Баварії та адаптації німецького досвіду до місцевих потреб.