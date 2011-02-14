У Дрогобичі на житловий будинок впало дерево

Львів. 14 лютого. УНІАН. У Львівській області на п’ятиповерховий житловий будинок впало дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, 12 лютого на вулиці вул. Стрийській, 27 в Дрогобичі через сильний вітер на будинок упало дерево. За допомогою аварійно-рятувального обладнання проводились роботи по зняттю та розкрижовці дерева.

Однак, чи когось було травмовано під час інциденту, МНС не повідомляє.