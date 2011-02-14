У Трускавці встановлять півтораметровий пам’ятник бджолі

Львівська область. 14 лютого. УНІАН. У Трускавці планується створити музей бджільництва та народних ремесел.

Як інформує «Трускавецький вісник», про це повідомив директор готелю “Клуб рН” Сергій Розора під час проведення презентації стратегії розвитку курорту до 2020 року.

Сергій Розора зазначив, що у Трускавці також буде встановлено півтораметровий пам’ятник бджолі, яка через певний період часу ворушитиме лапками та хитатиме головою.



