Губернатор вимагає доробити програму захисту прав споживачів

Львів. 14 лютого. УНІАН. Управління у справах захисту прав споживачів спільно з Львівською ОДА, Львівською облрадою, організаціями, які представляють права споживачів, підприємців, має завершити розробку обласної програми захисту прав споживачів. Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами райдержадміністрацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова ОДА додав, що управління має посилити свою роботу, щоб кожен громадянин відчував захист своїх інтересів купуючи той чи інший товарі, чи отримуючи будь-яку послугу.

Минулого року на Львівщині працівники управління у справах захисту прав споживачів перевірили 2128 підприємств торгівлі, ресторанного господарства, послуг та реклами різних форм власності щодо дотримання законодавства у сфері дотримання прав споживачів. У 87% виявлено порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.

З 1721 перевірених підприємств торгівлі та ресторанного господарства у 1509 - виявлено 2620 різних видів порушень, а саме: продаж товарів без відповідних супровідних документів - 838; реалізація товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів -504; обман покупців - 31; відсутність своєчасної та повної інформації - 1218.

Протягом 2010 року перевірено 307 суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері послуг, у 263 із них (або 86%) виявлено 406 порушень, в тому числі: 162 - відсутність своєчасної та повної інформації, 33 - порушень обумовлених строків виконання замовлень або умов договору, 9 - надання послуг без відповідних супровідних документів, 3 - реалізація послуг без видачі розрахункового документу, що засвідчує факт надання послуг, тощо.

Під час розгляду звернень громадян, які стосувалися порядку та якості надання житлово-комунальних послуг суб'єктами господарської діяльності встановлено, що основними порушеннями прав споживачів є: неякісне надання житлово-комунальних послуг, незадовільні стани фасадів та покрівель будинків, відмова житлово-комунальних підприємств проводити перерахунки по зменшенню оплати за житлово-комунальні послуги, коли послуги передбачені в договорі не надавалися, або надавалися не в повному обсязі.

За результатами звернень громадян тільки в IV кварталі 2010 року було відремонтовано 6 покрівель будинків, покращено надання житлово-комунальних послуг в 14 будинках, проведено перерахунки за неякісно надані житлово-комунальні послуги, послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання та газопостачання у 17 випадках.