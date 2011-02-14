Законопроект про вищу освіту є дискусійним, - губернатор

Львів. 14 лютого. УНІАН. Законопроект про вищу освіту в Україні є дискусійний. Про це заявив голова Львівської ОДА під час візиту до Українського католицького університету. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УКУ.



Михайло Цимбалюк та Борис Ґудзяк

«Зараз є декілька альтернатив, ми також задекларували позицію Ради ректорів Львівщини. Критерії університетів не слід розробляти лише за кількісним показником, оскільки приватні навчальні заклади також мають право на статус університетів, якщо навчання тут якісне», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Водночас перший проректор УКУ Тарас Добко заявив, що законопроект про вищу освіту хоч і відкладений Верховною радою України, але викликає певну стурбованість. Більшість прав щодо університетської автономії у цьому законопроекті, передбачені суто для державних вишів. Тоді як у цілому світі автономію пов’язують з якістю навчання, а не зі статусом.