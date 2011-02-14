У Львові трамвай пошкодив припарковане авто

Львів. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні на вул. Руській у Львові трамвай №1 в’їхав у припарковане авто. Про це повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Карпа.

«При повороті на вул. Підвальну трамваї марки КТ-4СУ проїжджали на цьому відрізку між автомобілем, який припаркувався у небезпечній зоні біля трамвайної колії, а трамвай з одним вагоном Т-4 зачепив автомобіль задньою частиною», – розповів Володимир Карпа.

Водночас В.Карпа уже зазначив, що автомобіль було припарковано з порушенням правил дорожнього руху, хоча обставини ДТП з’ясовують ще працівники ДАІ.