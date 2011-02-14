Львів. 14 лютого. УНІАН. У Львові викрили підпільну порностудію, працівниці якої обслуговували закордонних клієнтів.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, підпільний бізнес організував 25-річний киянин, який орендував офіс у Львові, де обладнав веб-студію. Після цього - взявся за пошук дівчат. «Вербував» їх, як правило, в Інтернеті. Обирав струнких, гарних та без комплексів. Що потрібно робити – пояснював вже при зустрічі.

«Прийшло повідомлення, що можна спілкуватися з іноземцями і за це отримувати гроші. Зустрілася з чоловіком. Він мені сказав, які умови. Треба було працювати 30 годин на тиждень і за це можна було отримати 350 доларів. Ну, ніби тисячу доларів у місяць», - розповіла правоохоронцям одна з дівчат.

«Працівниці» порностудії спілкувалися з іноземцями в Інтернеті. Серед відвідувачів сайту було найбільше американців. Траплялися й клієнти з Європи та Австралії.

Як розповіла оперуповноважений УБЗПТЛ Львівщини Христина Монастирська, у студії було 8 кімнат, у кожній була дівчина в якої - свій комп’ютер, своя камера, на папірці були паролі, через які вони заходили на даний веб-сайт. Робочий день починався опівдні та міг тривати аж до ранку. Аби «розкрутити» клієнта на гроші, дівчині слід було затягнути його у «приват» та виконувати усі забаганки.

«Полуничка» для іноземців коштувала недешево. Чоловіки платили до шести доларів за одну хвилину розваг. Левову частку заробітку організатор брав собі. А дівчата, замість обіцяних статків, насправді отримували «копійки», бо не дотягували до ліміту

Спілкуватись із клієнтами доводилось англійською. На столі у кожної працівниці був словничок із найбільш розповсюдженими фразами. А ще інструкції, як діяти, якщо сюди несподівано «нагряне» міліція.

Втім, про усі ці вказівки дівчата геть забули. Деякі з них так «запрацювалися», що й не помітили, коли до приміщення зайшли правоохоронці.

Працівники міліції оглянули приміщення порностудії. Тут були комп’ютери та веб-камери, з допомогою яких дівчата спілкувалися з іноземцями. Усю техніку вилучили та скерували на дослідження.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

