В Академії сухопутних військ вшанували учасників бойових дій

Львів. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні в Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного вшанували учасників бойових дій на території інших держав.

Як повідомили УНІАН у медіа-групі Академії сухопутних військ, під час вітальної промови начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук наголосив на важливій ролі українських військових під час виконання миротворчих та стабілізаційних місій у всьому світі.

«Ми пишаємось, що в нашому навчальному закладі служать та працюють учасники бойових дій та миротворчих місій. Неможливо переоцінити той бойовий досвід, який вони передають молодому поколінню курсантів. Саме завдяки їм наш навчальний заклад може готувати офіцерів для Збройних сил, які готові вести бойові дії з урахуванням сучасних вимог», - зазначив Павло Ткачук.

Після цього він привітав учасників бойових дій та всіх присутніх із святом. Також було оголошено подяки, а деякі офіцери отримали чергові військові звання.

Також відбувся святковий концерт, під час якого виконали пісні на афганську тематику працівник Академії учасник бойових дій в Республіці Ірак підполковник запасу Микола Голик та лейтенант Іван Шерстюк. Викликала позитивні емоції пісня «Офіцерські дружини» у виконанні викладача кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Ірини Гузенко.

Довідка УНІАН. Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного служать та працюють 57 учасників бойових дій та миротворчих місій. З них 25 пройшли війну в Афганістані, 17 виконували військовий обов’язок в країнах колишньої Югославії, 13 входили до складу миротворчого контингенту в Республіці Ірак і 2 - у Лівані. Серед них офіцери та працівники Збройних сил України, курсанти навчального закладу.

Фото Медіа-групи Академії сухопутних військ