Підприємств, що входять до ризикових груп, стало менше

Львів.15 лютого. УНІАН. У Львівській області підприємств, які входять до ризикових груп, стало менше. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Згідно із оперативними даними, за минулий рік кількість підприємств, які сплачують незначні суми податку на прибуток при великих обсягах валових доходів, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зменшилась на 797 суб’єктів господарської діяльності і складає 4227 СГД (за 2009 рік – 5024).

Кількість збиткових підприємств у 2010 році становить 235 СГД, сума збитків – 951,9 млн грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість збиткових підприємств зменшилась на 7 СГД, сума збитків на 2080,8 млн грн (за 2009 рік 242 СГД, сума збитків 3032,7 млн грн).

За результатами проведених камеральних перевірок підприємств-мінімізаторів в січні-грудні 2010 року донараховано податку на прибуток в 26,7 млн грн, по збиткових підприємствах зменшено збитки в 42,8 млн грн.

Найбільші суми збитків зменшено в: ЗАТ "Житлово-будівельна компаія "Ваш дім" – 24,8 млн грн, ПАТ "Концерн Галнафтогаз" – 2,0 млн грн, ВАТ СКБ "Дністер" – 0,5 млн грн, СП ТзОВ "Львів-Петроліум" – 0,2 млн грн.