За розтрату 846 тис. грн судитимуть маркетолога

Львів. 15 лютого. УНІАН. Органи прокуратури Львівської області скерували до суду кримінальну справу стосовно головного спеціаліста з маркетингу одного із ЗАТ, який заподіяв шкоду державним інтересам на 846 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, прокуратурою міста Львова завершено досудове слідство та скеровано до суду кримінальну справу по обвинуваченню за ч. 2 ст.364 КК України. З'ясовано, що підсудний перебуваючи на посаді головного спеціаліста з маркетингу одного із товариств, будучи службовою особою, в обов’язки якої, у відповідності до посадової інструкції, входило вивчення ринку виробників і постачальників обладнання, матеріалів та конструкцій для енергетичного будівництва в цілому по Україні і за кордоном, зобов’язаний був вивчити ринок і визначити заводи-виробники та постачальників обладнання на об’єкти «Реконструкція електропостачання НС «Миколаїв» Львівводоканал», а також підготувати пропозиції на замовлення та поставку основних матеріалів та обладнання на згаданий об’єкт.

Однак, не виконавши вказаних вимог, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в супереч інтересам служби, діючи в інтересах третіх осіб підготував та подав звіт «По виконанню розпорядження по вивченню ринку та пошуку силових трансформаторів для об’єктів «Реконструкція електропостачання НС «Миколаїв» Львівводоканал», на підставі якого вищезгадане товариство придбало трансформатори не нові, а такі, що були у вжитку, після капітального ремонту за явно завищеною ціною, а саме два трансформатори типу ТМН-4000/35-У1 придбано за 2 028 000 грн, фактичної вартості 1 783 200 грн, та трансформатор типу ТДТН-16000/110-У1 придбано за 5 430 000 грн, фактичною вартістю 4 828 800 гривень, чим заподіяв шкоду державним інтересам на суму 846 тис. грн.