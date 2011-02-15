121 лижник травмувався з початку сезону

Львів. 15 лютого. УНІАН. З початку гірськолижного сезону у Львівській області травмувався 121 турист-лижник. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

Окрім цього, рятувальниками було проведено шість операції із порятунку заблукалих туристів.

Зокрема 14 лютого на лижній трасі г. Тростян та г. Високий Верх рятувальники надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам.

Зазначимо, що за аналогічний період 2010 року на лижних трасах Львівської області було травмовано 129 туристів-лижників.