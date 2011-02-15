Офіційний курс валют на 16 лютого

Дані Нацбанку

Львів. 15 лютого. УНІАН. На 16 лютого Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.3500 (на 15 лютого – 794.3500). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1073.1669 (на 15 лютого – 1067.6064) 10 RUR – 2.7125 (на 15 лютого – 2.7150) 100 PLN – 273.1608 (на 15 лютого – 270.7187). Усі курси валют на 16 лютого 2011 року.

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