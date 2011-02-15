На Львівщині злодії полюють за гречкою
20:57, 15 лютого 2011Львів
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Вибили вікно, залізли в будинок
Львівська область. 15 лютого. УНІАН. У Жидачівський райвідділ внутрішніх справ поступила заява про крадіжку з будинку жительки с.Дубравка Жидачівського району.
Як поінформували УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, правоохоронцям повідомили, що під час відсутності господині, невідомі особи розбили вікно у приватному житловому будинку звідки викрали кілограмову упаковку гречки, 1 кг рису та кілограм макаронів.
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