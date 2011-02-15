На Львівщині злодії полюють за гречкою

Львівська область. 15 лютого. УНІАН. У Жидачівський райвідділ внутрішніх справ поступила заява про крадіжку з будинку жительки с.Дубравка Жидачівського району.

Як поінформували УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, правоохоронцям повідомили, що під час відсутності господині, невідомі особи розбили вікно у приватному житловому будинку звідки викрали кілограмову упаковку гречки, 1 кг рису та кілограм макаронів.