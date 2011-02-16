Працівники прокуратури склали присягу

Львів. 16 лютого. УНІАН. Вчора в прокуратурі Львівської області відбулися урочистості з нагоди прийняття Присяги працівника прокуратури.

Відкриваючи збори прокурор області Віталій Ковбасюк зазначив, що органи прокуратури завжди стоять на сторожі інтересів громадянина та держави, і кожен працівник прокуратури, присягнувши '' неухильно додержуватися Конституції, законів та міжнародних зобов'язань України, сумлінним виконанням своїх службових обов'язків'' сприятиме зміцненню законності та правопорядку, захистові прав і свобод людини, а отже здобуватиме ще більшу повагу людей та підвищуватиме їх довіру до важливої державної інституції.

У залі засідань текст присяги зачитав Почесний працівник органів прокуратури, старший радник юстиції, який працює у прокуратурі уже понад 50 років Стефан Крикливець. Після проголошення присяги, понад 120 прокурорсько-слідчих працівників скріпили своїми підписами іменний документ із текстом присяги, котрий вподальшому приєднають до особової справи.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України ''Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру'' щодо затвердження тексту Присяги працівника прокуратури. 15 січня поточного року цей Закон набрав чинності. Згідно з його прикінцевими положеннями всі прокурорсько-слідчі працівники органів прокуратури в місячний термін з дня його опублікування повинні бути приведені до присяги.

Фото Прокуратури Львівської області