8% українців уже перехворіло на грип та ГРВІ

Львів. 16 лютого. УНІАН. З початку епідемічного сезону перехворіло 8% населення України. Про це повідомив перший заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Антон Парусов.

«По окремих дитячих закладах вводяться обмежувальні заходи, припинені заняття у 2% шкіл. В основному це Луганська, Донецька, Запорізька, Закарпатська, Дніпропетровська області. Ми розуміємо критику окремих вчителів і батьків, але сьогодні здоров'я дітей важливіше за будь-які знання», - наголосив Антон Парусов.

На 6 тижні 2011 року у 9 контрольних містах Українського центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій показники захворюваності на грип та ГРВІ були нижчими за епідемічні пороги, за винятком міста Вінниці, де епідпоріг було перевищено на 14,6%.

Всього за минулий тиждень у 10 контрольних містах Центру грипу було зареєстровано 63449 хворих на гострі респіраторні інфекції, госпіталізовано 966 осіб (1,5% хворих), серед госпіталізованих 71,6% складають діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 65,15 випадків на 10 тисяч населення проти 66,97 випадків минулого тижня.

Показники захворюваності за 6-й тиждень 2011 року залишились практично на рівні 5 тижня (-2,67%).

Серед дитячого населення зареєстровано 36891 випадок грипу та ГРВІ (58,14% з числа всіх хворих). Як і на 5 тижні, частіше хворіли діти від 1 до 9 років.

За звітний період у 10 контрольних містах Центру грипу летальних випадків не зареєстровано.

За даними ВООЗ (за 5 тиждень), в Європейському регіоні, особливо в його центральній, східній та південно-східній частинах, продовжується ріст звернень за медичною допомогою через грип та ГРВІ, відсоток позитивних на грип зразків залишається високим. Активність грипу поширюється по території Регіону в напрямку із заходу на схід, причому у західній частині циркуляція вірусу пандемічного грипу А(H1N1) - 2009 в цілому знижується, а на сході - росте. В тих країнах, де поширеність пандемічного грипу А(H1N1)-2009 знижується, починає домінувати грип В. В даний час 98% вірусів, виявлених та детально досліджених протягом даного сезону, відповідають тим, котрі включені у вакцини проти грипу, призначені для сезону грипу 2010/2011 у Північній півкулі.

В цілому, епідемічна ситуація із захворюваністю на грип та ГРІ у 10 містах Центру грипу на 6 тижні 2011р. залишалась контрольованою, однак протягом наступних тижнів можливе підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.

До списку 10 контрольних міст по захворюваності на грип та ГРВІ міст України, у яких проводяться багаторічні моніторингові спостереження, входять: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Харків, Київ, Львів, Одеса, Чернігів, Сімферополь.